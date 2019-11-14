Экскурсии для пенсионеров и центр для слепоглухих. На что направят бюджет Подмосковья в 2020 году

Проект регионального бюджета обсудили в Московской областной думе. Об основных положениях документа рассказала министр финансов Елена Мухтиярова. По ее словам, планируемый бюджет будет по-прежнему социально направленным.

Так, первые три строчки расходов связаны с образованием, повышением качества жизни людей и демографией. Расходная часть в основном направлена на выполнение государственных программ.

Источник фото: телеканал «360»

«Впервые 96% субвенций из бюджета будет распределено между муниципалитетами», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На публичных слушаниях выступили и другие члены правительства. Каждому по регламенту отвели 10 минут на доклад. Например, министр социального развития Ирина Фаевская рассказала, что последние правки делала по пути на слушания. С утра глава ведомства была на встрече с пенсионерами, которые просили продолжить и расширить программу «Активное долголетие».

Министр стройкомплекса Владимир Локтев большую часть своего выступления тоже посвятил социальной сфере. Несколько уникальных объектов построят в следующем году. Среди них образовательный центр по модели «Сириуса», комплекс учебных зданий в Долгопрудном и центр для слепоглухих. Также он отметил, что в Подмосковье научились быстро возводить такие важные объекты, как фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Их строят в селах и деревнях по типовым проектам и всего за четыре месяца.

Источник фото: телеканал «360»

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«Мы начинаем строить знаковые объекты в Московской области, которых в России даже и нет», — заявил Локтев.

Кстати, в обсуждение бюджета активно вовлекают жителей. На общественных слушаниях все желающие смогут задать вопросы и внести предложения. После этого формируют рекомендации для профильных комитетов Мособлдумы, министерств и ведомств, которые отвечают за распределение средств в Подмосковье.