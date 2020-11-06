Подмосковным жителям рассказали, как распределят бюджет на развитие культуры в 2021 году
В подмосковном Министерстве культуры уточнили, что средства направят на капитальный ремонт и реставрацию учреждений, а также закупку нового оборудования.
Так, на следующий год предусмотрят сумму, которая превысит 4,2 миллиарда рублей. Деньги пойдут на развитие культурной сферы Московской области.
За 2021 год в масштабное обновление областных домов культуры планируют вложить не менее 779 миллионов рублей. На покупку музыкальных инструментов для детских школ искусств выделят 208 миллионов, на капитальный ремонт таких учреждений — 74 миллиона.
Предусмотрят и средства для реставрации двух государственных музеев Московской области. Их планируют привести в порядок в 2021-м. Это затронет историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина и Зарайский Кремль.
Ранее мы рассказали, что до конца 2020 года три дома культуры в Подмосковье заработают после капитального ремонта. Находятся они в Солнечногорске, Коломне и Балашихе.