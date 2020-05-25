Бюджет Подмосковья за прошлый год назвали одним из самых социально направленных

Московская область вошла в топ-10 рейтинга регионов по социальной ориентированности бюджетов за прошлый год. Подмосковье стало седьмым. Результаты опубликовало РИА «Новости».

В прошлом году суммарные доходы бюджетов регионов России выросли по сравнению с 2018 годом. Они увеличились на 9,5%.

Регионы увеличивали расходы из бюджетов на социально значимые сферы. Так, все субъекты РФ потратили на образование на 11,3% больше, на культуру и кинематографию — на 8,8%, на здравоохранение — на 22,8%, на социальную политику — на 11,2%, а на физическую культуру и спорт — на 13,2%.

Подмосковье заняло седьмое место рейтинга. В среднем социальные расходы на одного жителя Подмосковья в прошлом году составили 72 тысячи рублей.

Расходы на социальную сферу в Московской области увеличились на 9,4% на жителя по сравнению с 2018 годом.

От общего бюджета региона на социальные расходы было потрачено порядка 61,2% средств.

«Московская область вошла в десятку благодаря тем мерам, которые принимались региональным правительством», — отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Он уточнил, что это стало возможным благодаря активному росту экономики региона.

«Что касается 2020 года, то как только возникла ситуация с коронавирусом, губернатор создал оперативный штаб по поддержке экономики. Своевременно принятый ряд мер позволит пройти период, и все социальные обязательства будут по-прежнему выполняться в полном объеме», — подчеркнул Ефимов.

Он пояснил, что регион также получает помощь от федерального бюджета. Все социальные программы, существующие в Подмосковье, продолжат реализовывать.

Ефимов заключил, что бюджет Подмосковья останется социально ориентированным.