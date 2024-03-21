21 марта 2024, 15:21
Бюджет Подмосковья получил более 360 миллионов рублей от переоформления земель с начала года
Доходы в бюджет Подмосковья от платежей за смену вида разрешенного использования участков с января 2024 года составили более 360 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Всего направили более двух тысяч положительных решений на сумму более шести миллионов рублей.
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В ведомстве отметили, что ВРИ участка нужно менять только в тех случаях, если он не соответствует фактическому или планируемому использованию. В качестве примера министр имущественных отношений Наталья Адигамова привела идею использования земли под бизнес.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Доходы
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