Подмосковье 21 марта 2024, 15:21 Бюджет Подмосковья получил более 360 миллионов рублей от переоформления земель с начала года Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Доходы в бюджет Подмосковья от платежей за смену вида разрешенного использования участков с января 2024 года составили более 360 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Всего направили более двух тысяч положительных решений на сумму более шести миллионов рублей.

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В ведомстве отметили, что ВРИ участка нужно менять только в тех случаях, если он не соответствует фактическому или планируемому использованию. В качестве примера министр имущественных отношений Наталья Адигамова привела идею использования земли под бизнес.

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