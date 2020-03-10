Бюджет Подмосковья под защитой: мировые потрясения нас не коснутся

Потрясения на финансовом рынке из-за обвала мировых цен на нефть не станут серьезной проблемой для Подмосковья. Губернатор уверил: региональный бюджет на 2020 год сбалансирован.

На совещании с руководящим составом областного Правительства Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье удастся сохранить финансовую стабильность.

«Могу сказать, что наш бюджет сбалансирован, и в этих параметрах мы все свои социальные обязательства, которые наметили на 2020 год, сохраним и выполним. Вместе с тем обращаю внимание экономического блока, что все инвесторы должны получать и защиту, и поддержку на всех уровнях», — сказал губернатор.

Ранее о контроле над ситуацией на российском финансовом рынке заявили и в Центробанке. Там сообщили, что для урегулирования положения задействуют дополнительные инструменты. С 10 марта начнется упреждающая продажа иностранной валюты на внутреннем рынке.

Финансовые потрясения возникли 9 марта. Стоимость валют на российском рынке повысилась. Это произошло из-за того, что мировые цены на нефть рухнули после срыва сделки стран ОПЕК+. К ним относятся экспортеры нефти Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия и Объединенные Арабские Эмираты. В первый рабочий день после распада сделки стоимость черного золота марки Brent рухнула почти на треть.