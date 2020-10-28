Бюджет Подмосковья на 2021 год нацелили на помощь людям

При формировании бюджета Подмосковья на 2021 год в первую очередь будут учитывать нужды людей. Губернатор области Андрей Воробьев обсудил проект с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым. Большое внимание уделят здравоохранению, образованию и поддержке жителей. Не забудут власти региона и про бизнес.

Андрей Воробьев поставил задачу сформировать бюджет так, чтобы не оставить никого без помощи.

«Прошу вас дать свои предложения, чтобы бюджет у нас был сбалансирован, чтобы мы защитили и помогли всем тем, кто нуждается в этот непростой период, это в первую очередь. И во вторую очередь мы должны дать возможность для дальнейшего роста экономики», — уточнил губернатор.

По словам главы региона, здравоохранение стоит во главе всех приоритетов как в этом году, так и в следующем.

В этом году мы предусмотрели значительные средства, дополнительно 50 миллиардов рублей, на COVID-19. И, рассматривая новый бюджет на 2021 год, нам также нужно предусмотреть все необходимые средства на оказание помощи людям Андрей Воробьев.

При формировании бюджета учтут нужды больниц и обеспечение их оборудованием. Средства выделят на перепрофилирование учреждений, покупку средств индивидуальной защиты, лекарств. Конечно, не оставят без поддержки врачей.

Кроме здравоохранения, власти продолжат реализовать социальную программу.

«Мы также оставляем всю ту большую социальную программу, которая традиционно реализуется в Подмосковье: и образование, и социальная помощь, различные направления, связанные с культурой. Все это остается в приоритете», — заявил Андрей Воробьев.

Власти будут продолжать помогать бизнесу, привлекать новых инвесторов, чтобы развивать экономику региона.

«Ситуация непростая в экономике, и мы должны особые условия сохранить для прихода новых инвесторов. Мы разработали специальную программу дополнительных стимулов для привлечения инвесторов, особенно в отдаленных территориях», — отметил губернатор.

Проект бюджета Андрей Воробьев направил в Мособлдуму накануне. 29 октября депутаты примут его к рассмотрению.

«Я уже расписал его во фракции, в комитеты Мособлдумы. На ближайшем заседании в этот четверг мы его примем к рассмотрению с тем, чтобы уже непосредственно комитеты с министерствами в разрезе каждой государственной программы начали работать», — сказал Игорь Брынцалов, председатель Московской областной думы.

На первом этапе депутаты по своим профилям будут докладывать, сколько, куда и когда запланировано потратить, какие требования избирателей стали основой для принятия того или иного решения. Затем пройдут публичные слушания. На внесение замечаний отводится одна-две недели. И уже в новой редакции дума примет закон о бюджете во второй половине декабря.