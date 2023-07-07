Подмосковье 07 июля 2023, 14:38 Бюджет округов Подмосковья пополнился на 11 миллиардов рублей от продажи и аренды недвижимости с января Фото Минимущества

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Вовлечение недвижимости в оборот пополнило бюджет округов Подмосковья на 11,3 миллиарда рублей с начала года. Это на 1,2 миллиарда больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, наибольшие суммы поступили из Химок, Одинцова и Балашихи.

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«Наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом обеспечили городские округа: Химки, где в бюджет поступило 944 миллиона рублей, Одинцовский — 885 миллионов рублей, Балашиха — 794 миллиона рублей, Красногорск — 643 миллиона рублей, Истра — 635 миллионов рублей», — сказала глава министерства Наталья Адигамова.

Самообследование имущества и земельных участков, а также вовлечение их в оборот необходимо для реализации инвестиционных и социальных проектов.

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