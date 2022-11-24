Подмосковье 24 ноября 2022, 16:59 Проект бюджета на 2023 год утвердили в Подмосковье

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Мособлдума приняла закон «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Об этом рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Работа над планом бюджета началась уже давно, в процессе в документ были внесены десятки поступивших правок и предложений, которые касались, в основном, приоритетности расходов.

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Объем собственных доходов бюджета Подмосковья с учетом изменений в 2023 году составит 786 миллиардов рублей. Были сделаны корректировки поступлений по налогу на доходы физических лиц, доходов от размещения средств на банковских депозитах и другие правки.

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Расходы бюджета области за счет собственных средств в 2023 году составят 866 миллиардов рублей. Основная их часть — более 50% — пойдет на социальные нужды. Это образование, здравоохранение, льготы и выплаты, развитие спорта и культуры. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе продолжат строить новые школы, больницы, детские сады и стадионы. Часть средств пойдет на финансовую помощь муниципалитетам.

Дефицит бюджета на 2023 год планируется в объеме 79 миллиардов рублей или 10% от собственных доходов. Размер внутреннего долга не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом России.