Подмосковье 23 июня 2023, 16:43 Бюджет Химок вырос почти в 2,5 раза за 10 лет

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Бюджет Химок вырос почти в 2,5 раза за последние 10 лет. Он составит 17,6 миллиардов рублей в 2023 году, при этом больше половины — это налоговые доходы.

Положительная динамика есть по всем экономическим показателям. За последние пять лет объем отгруженных товаров вырос почти вдвое, прибыль предприятий — на 70%, а сальдированный финансовый результат — на 50%.

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«В этом году Химки в лидерах среди муниципалитетов в сфере управления общественными финансами. Таких результатов мы достигли благодаря регулярному диалогу с бизнесом, вниманию к запросам наших предпринимателей», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Предприниматели отмечают благоприятный инвестиционный климат. Так, за пять лет в округе реализовали более 50 крупных инвестпроектов. Общий объем инвестиции по крупным и средним компаниям с начала 2023 года составил порядка 10 миллиардов рублей.

Также продолжается реализация проекта «Химкинский резидент». Он создан для того, чтобы привлечь новых налоговых резидентов из других субъектов. Более пяти тысяч из них уже встали на налоговый учет в Химках с 2019 года.

В этом году в округе реализуют 16 масштабных проектов по импортозамещению. Объем инвестиций составит четыре миллиарда рублей.

Всего в Химках зарегистрированы более 40 тысяч юридических лиц, предпринимателей и самозанятых. Из них почти 21 тысяча — предприятия малого и среднего бизнеса. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность поддержки этого сектора экономики.

«В нашей доле валового регионального продукта малый бизнес занимает 24,8%. Это выше, чем по стране — 22% налогов мы получаем от малого бизнеса. <…> Мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье. Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса», — отметил губернатор.

За последние годы компании из Химок получили региональные и муниципальные субсидии на сумму более 76 миллионов рублей.

С 1 августа в силу вступят новые меры поддержки: компенсация операционных затрат в размере 85% и гранты в размере 500 тысяч рублей на развитие бизнеса.

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