Бюджет Балашихи вырос более чем на 2 миллиарда рублей

Доходная часть бюджета Балашихи на 2022 год увеличилась на два миллиарда 148 миллионов рублей. Об этом рассказали на очередном заседании городского Совета депутатов, который прошел в здании администрации 23 августа.

«Наш бюджет увеличился, несмотря на различные негативные прогнозы. Я даже не помню, чтобы он когда-либо вырастал на такую крупную сумму. Это очень хорошие изменения. Хочу отметить, что более 600 миллионов рублей — наши собственные налоговые и неналоговые доходы. Финансовое и экономическое развитие города идет в очень хорошем темпе», — отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Около 86% средств выделено на развитие социальной сферы. 119 миллионов рублей будет направлено на благоустройство дворовых территорий, 50 миллионов пойдет на улучшение парков, а также на закупку техники для общественных территорий. Более 90 миллионов рублей потратят на ремонт и строительство дорог, 24 миллиона направят на обслуживание закрытого мусорного полигона «Кучино» и обслуживание факела.

Также в Совете депутатов Балашихи обсудили изменения в городском уставе, стратегию экономического развития города и решили ряд имущественных вопросов. Кроме того, народные избранники приняли решение о ликвидации городской избирательной комиссии, полномочия которой теперь возложены на территориальную.

Всего на заседании рассмотрели 22 вопроса. В следующий раз депутаты городского совета Балашихи встретятся 20 сентября 2022 года.