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    24 августа 2022, 10:40

    Бюджет Балашихи вырос более чем на 2 миллиарда рублей

    Ирина Карпова, Мария Мурашова

    Доходная часть бюджета Балашихи на 2022 год увеличилась на два миллиарда 148 миллионов рублей. Об этом рассказали на очередном заседании городского Совета депутатов, который прошел в здании администрации 23 августа.

    Бюджет Балашихи вырос более чем на 2 миллиарда рублей

    «Наш бюджет увеличился, несмотря на различные негативные прогнозы. Я даже не помню, чтобы он когда-либо вырастал на такую крупную сумму. Это очень хорошие изменения. Хочу отметить, что более 600 миллионов рублей — наши собственные налоговые и неналоговые доходы. Финансовое и экономическое развитие города идет в очень хорошем темпе», — отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

    Около 86% средств выделено на развитие социальной сферы. 119 миллионов рублей будет направлено на благоустройство дворовых территорий, 50 миллионов пойдет на улучшение парков, а также на закупку техники для общественных территорий. Более 90 миллионов рублей потратят на ремонт и строительство дорог, 24 миллиона направят на обслуживание закрытого мусорного полигона «Кучино» и обслуживание факела.

    Также в Совете депутатов Балашихи обсудили изменения в городском уставе, стратегию экономического развития города и решили ряд имущественных вопросов. Кроме того, народные избранники приняли решение о ликвидации городской избирательной комиссии, полномочия которой теперь возложены на территориальную.

    Всего на заседании рассмотрели 22 вопроса. В следующий раз депутаты городского совета Балашихи встретятся 20 сентября 2022 года.