Меньше проверок и давления. Бизнесу стало еще комфортнее в Подмосковье

Проверки бизнеса сократились на 60% в Подмосковье. Это снизило административное давление на предпринимателей. Итог работы за год подвели на совете с бизнес-омбудсменом региона.

Свободы у предпринимателей в Подмосковье стало больше. По новому закону о государственном контроле проверяют их теперь реже.

Но нарушений не прибавилось — статистика показывает, что предприниматели стремятся трудиться добросовестно. Об этом сообщил вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.

По нашим опросам о малом и среднем бизнесе в Подмосковье административное давление за год точно не усилилось Владислав Корочкин.

То, что бизнесу стало комфортнее в Подмосковье, показал так называемый индекс административного давления, который учитывает количество проверок, долю найденных нарушений и строгость наказаний по ним.

По этому индексу Подмосковье сейчас находится на 37 месте. Еще недавно у региона было 59-е.

Подмосковье — в топ-10

Показатели индекса хотят сделать одним из критериев для составления национального рейтинга по инвестиционному климату регионов. Это отметил советник уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Рейтинг составляют каждый год. Он показывает, где в России для предпринимателей самые благоприятные условия.

Последние пять лет Московская область регулярно входит в топ-10 регионов по инвестиционному климату.

Ранее мы опубликовали материалы, которые помогут узнать, как стать самозанятым в Подмосковье — от оформления до льготных займов, как получить субсидии на лизинг или как оформить кредиты в областных фондах.