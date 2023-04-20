Подмосковье 20 апреля 2023, 13:50 Вебинар об участии в торгах пройдет для предпринимателей Подмосковья 25 апреля

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Вебинар об участии в торгах пройдет для предпринимателей Подмосковья 25 апреля. На нем участникам расскажут, как анализировать конкурентов и заказчиков и не попасться на уловки мошенников.

Вебинар пройдет при поддержке центра «Мой бизнес». Спикером встречи станет эксперт в закупках компании «Контур. Торги» Василий Данильчик. Он расскажет о том, как анализировать конкурентов, на что обратить внимание при просмотре извещения и как работают мошенники. Также предприниматели смогут задать вопросы в онлайн-режиме.

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Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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