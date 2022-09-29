Бизнесу до конца года спишут более 36 миллиардов рублей процентов по кредитам | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 20:57 Поделиться Telegram

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Viber Бизнесу до конца года спишут более 36 миллиардов рублей процентов по кредитам

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Больше 25 миллиардов рублей будет направлено на реструктуризацию кредитов, которые взяли представители бизнеса под плавающую процентную ставку. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Средства будут направлены на то, чтобы компенсировать расходы за переходный период и последующее полное списание недополученного процентного дохода.

«Для этого правительство выделило более 25 миллиардов рублей. Эти средства позволят не только закрыть вопрос с выплатой задолженности, поддержав банки, которые участвовали в программе, но и освободить значительный ресурс, который предприятия смогут направить на новые цели. Перенастроить свое дело с учетом текущих задач, переориентировать логистику или освоить перспективные технологии», — отметил Михаил Мишустин на заседании правительства.

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Обращаться за субсидией можно будет в четвертом квартале. Документы нужно будет подавать в ВЭБ.РФ. Выплату можно будет получить по максимально широкому охвату заемщиков. Исключением станут только компании, которые работают в добывающих отраслях — в том числе по нефти, газу и углю.

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Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, после того, как в феврале была повышена ключевая ставка, был введен переходный период с плавающими ставками для крупного бизнеса.

«Дали возможность 3 месяца платить по ставке ниже рыночной, чтоб не допустить резкого роста платежной нагрузки. Появилась „процентная“ лесенка. Первый — 12,5%, второй — 13,5%, третий — 16,5%. И только с 4-го месяца — рыночный уровень. По нашим оценкам на основе данных ЦБ, на процентных платежах бизнес сэкономил более 36 миллиардов рублей», — подчеркнул министр.

Решение о компенсации будет принимать межведомственная комиссия Минэкономразвития на основании материалов о проведенной ВЭБ.РФ проверке предоставленных банком документов. Деньги будут доведены до банков до конца года.

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