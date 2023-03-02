Подмосковье 02 марта 2023, 12:53 Бизнес‑омбудсмен Подмосковья и глава Балашихи помогли 6 предпринимателям во время личного приема

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и глава Балашихи Сергей Юров провели в администрации города личный прием руководителей предприятий и бизнесменов. За защитой своих прав и законных интересов обратились шесть предпринимателей.

На встрече обсудили вопросы земельно-имущественного характера, компенсации социально ориентированному бизнесу, взаимодействие с органами внутренних дел, помощь в получении кредита, а также перевозку сотрудников до работы и обратно.

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«Вместе с Сергеем Юровым мы распределили вопросы на две категории. Часть относится к муниципальным, часть — к областным. И мы уже понимаем, через какие структуры будем решать вопросы, которые сегодня поднимались», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Он также добавил, что подмосковных предпринимателей волнует вопрос оценки земли, поскольку кадастровая стоимость приближается к рыночной. Это происходит от того, что Балашиха находится в непосредственной близости к Москве.

Все озвученные бизнесом вопросы были взяты на контроль. Подобные встречи помогают в досудебном порядке и в кротчайшие сроки оказать помощь предпринимателям, чтобы они могли продолжать свою деятельность, сохраняя и увеличивая рабочие места.

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