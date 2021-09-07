Бизнесомбудсмен объяснил подмосковным предпринимателям, как будет работать новый закон о надзоре

Проверки бизнеса будут проходить по новым правилам. В силу вступил 248 федеральный закон о государственном контроле. О нововведениях с предпринимателями Красногорска поговорил Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области. Встреча прошла в Доме правительства в Красногорске.

У бизнеса и надзорных органов появились новые формы взаимодействия: мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит и выездное обследование. Общение также станет прозрачнее — обмен информацией между предпринимателями и проверяющими переведен в онлайн-режим. Правоприменительной практики пока нет. Основные положения закона вступили в силу чуть больше месяца назад, однако бизнес опасается, что работать станет труднее.

«Боятся, что эти новые виды контроля позволят контролировать чаще, приходить чаще, выписывать больше штрафов. Не штрафов, так, по крайней мере, оказывать какое-то давление на предприятие», — рассказал Владислав Корочкин, первый вице-президент «Опоры России».

Количество и перечень проверок строго регламентированы. Какими они будут для того или иного предприятия теперь зависит от класса опасности производства. Так у среднего и малого бизнеса значительно снизится количество ревизий.

«Мы будем отслеживать правоприменительную практику для того, чтобы суть закона не была извращена на каких-то этапах, потому что всегда есть такие риски», — уточнил Корочкин.

Новый закон помогает превратить противостояние контролирующих органов и предпринимателей в сотрудничество. 248-ФЗ — это новый подход к проверкам бизнеса. Первоочередная цель — не наказать, а разъяснить и помочь избежать нарушений.

«Внесение данного законопроекта — это помощь бизнесу для того, чтобы выполнять свои прямые функции, развивать бизнес, создавать новые рабочие места. Продвигаться не только на территории Московской области, но и далеко за ее пределы», — пояснил Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей — связующее звено между бизнесменами и контрольно-надзорными органами. Его представители есть в каждом городском округе. Предприниматели могут обратиться к ним с любыми вопросами по новому закону или проверкам. Получить дополнительную информацию или записаться на прием можно на сайте уполномоченного.