Подмосковье 13 марта 2023, 15:40 Бизнесмены с инвалидностью из Подмосковья смогут получить статус социального предприятия

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Предприниматели с инвалидностью, не умеющие наемных работников, смогут получить статус социального предприятия в Подмосковье. Для этого нужно подать заявление и копию справки, подтверждающей статус.

Ранее статус социального предприятия могли получить предприниматели, которые нанимают на работу инвалидов, если их численность превышает 50% среди всех сотрудников. При этом доля расходов на оплату их труда должна быть не менее 25%.

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Как рассказала зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, Подмосковье уже несколько лет лидирует по числу социальных предприятий в стране. Этот статус в прошлом году получили свыше 800 человек.

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«Для поддержки социальных компаний в Московской области работают специальные меры поддержки — это субсидии размером до трех миллионов рублей и гранты до 500 тысяч рублей», — добавила она.

Социальный статус предприниматели должны подтверждать ежегодно. Подать заявление на включение в реестр можно через «Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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