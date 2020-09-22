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    22 сентября 2020, 16:53

    Бизнесмены Подмосковья пообщаются с областным правительством онлайн 30 сентября

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные предприниматели смогут пообщаться с областным правительством онлайн 30 сентября. В этот день встреча состоится на платформе Zoom.
    Бизнесмены Подмосковья пообщаются с областным правительством онлайн 30 сентября

    Ее проведут зампред правительства Вячеслав Духин с министром инвестиций, промышленности и науки Екатериной Зиновьевой.

    В онлайн-формате они обсудят с бизнесменами возможные меры поддержки и другие вопросы.

    Встреча начнется в 11:00. Зарегистрироваться и получить точную информацию можно по ссылке.

    Заявки примут до 25 сентября. Регистрацию закроют после 11:00.

    Новости SMI.FM