Бизнесмены Подмосковья пообщаются с областным правительством онлайн 30 сентября

Подмосковные предприниматели смогут пообщаться с областным правительством онлайн 30 сентября. В этот день встреча состоится на платформе Zoom.

Ее проведут зампред правительства Вячеслав Духин с министром инвестиций, промышленности и науки Екатериной Зиновьевой.

В онлайн-формате они обсудят с бизнесменами возможные меры поддержки и другие вопросы.

Встреча начнется в 11:00. Зарегистрироваться и получить точную информацию можно по ссылке.

Заявки примут до 25 сентября. Регистрацию закроют после 11:00.