22 сентября 2020, 16:53
Бизнесмены Подмосковья пообщаются с областным правительством онлайн 30 сентября
Подмосковные предприниматели смогут пообщаться с областным правительством онлайн 30 сентября. В этот день встреча состоится на платформе Zoom.
Ее проведут зампред правительства Вячеслав Духин с министром инвестиций, промышленности и науки Екатериной Зиновьевой.
В онлайн-формате они обсудят с бизнесменами возможные меры поддержки и другие вопросы.
Встреча начнется в 11:00. Зарегистрироваться и получить точную информацию можно по ссылке.
Заявки примут до 25 сентября. Регистрацию закроют после 11:00.