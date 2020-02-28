Бизнесмены Подмосковья смогут получить помощь от государства. Заявки принимаются с 1 марта

Прием заявлений от подмосковных социальных предпринимателей для участия в программах госсподдержки начнется 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов особо подчеркнул, что бизнес в социальной сфере — одно из приоритетных направлений поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Вадим Хромов напомнил, что для этой категории бизнесменов предусмотрены серьезные меры господдержки.

«Буквально вчера на встрече с бизнесом звучали вопросы о получении льгот для малых и средних предпринимателей. При обсуждении ситуации выяснилось, что предприятие может быть отнесено к категории социальных, и это позволит вдвое снизить ставки по аренде муниципальной собственности», — объяснил заместитель председателя правительства Московской области.

По словам Вадима Хромова, получение статуса «социальное предприятие» открывает новые возможности для развития бизнеса за счет большого пакета мер государственной поддержки, в том числе конкурсов на получение грантов, субсидирования отдельных видов расходов, льготного финансирования, льготного микрокредитования и других форм господдержки.

«Поэтому мы рекомендуем предпринимателям внимательно изучить условия получения этого статуса и подать документы. Заявления на включение в перечень социальных предприятий Московской области в 2020 году можно будет подать до 15 мая», — сделал акцент зампред правительства Подмосковья.

Об условиях включения в Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, можно узнать на Инвестиционном портале Московской области, , по прямому телефону 0150, по электронной почте 0150@mosreg.ru, а также в офисах «Мой бизнес».

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, формируется Мининвестом региона.