Если количество выездных врачей еще можно как-то увеличить за счет специалистов узкого профиля, то новый транспорт для бригад приходится искать. В Видном, как и во многих других округах Подмосковья, на помощь приходят предприниматели. У Андрея Макалкина есть свой таксопарк. И часть автомобилей, вместе с водителями, на время пандемии он решил передать медикам — причем совершенно бесплатно.

«Я родился в этом городе, в этом районе, поэтому решил внести свою лепту, чтобы помочь. Понимаю своей головой, что очень сложно. Возможность есть. Ребятам-водителям еще зарплату выплачиваю. Затраты в итоге незначительные, а помощь — ощутимая», — говорит владелец автопарка Андрей Макалкин.

Еще один герой в Видном приходит на помощь, не выходя из просторного кабинета. В обычной жизни Айна Иругова — главврач сети частных клиник, а в условиях пандемии — еще и доброволец колл-центра. На ее телефон звонят с медицинскими вопросами со всего городского округа. Кому-то нужен профильный совет от врача, другим — немного внимания, Айна с радостью помогает всем.

«Звонки поступают и на работу, и дома. Многие сейчас растеряны не только в медицинском, но и психологическом плане. Всем сейчас нужна помощь. В большей или меньшей степени, потому что информация разная приходит. Кто-то думает, что пандемии вообще нет; другой просто переживает. И каждый воспринимает по-своему», — рассказывает главный врач сети частных клиник Айна Иругова.

В другом помещении телефоны и вовсе не умолкают — в здании МФЦ оборудован единый колл-центр и звонят сюда со всего Подмосковья. В итоге всего лишь семь человек принимают до 1500 заявок за один день. Вопросы поступают разные, но ответы найдутся для всех

«Бывает, что звонят пенсионеры, которые находятся на самоизоляции. Им интересны различные вопросы, например, нужно принести какую-то еду или в аптеку обратиться. У нас есть волонтеры, которым мы передаем заказ и они помогают этим гражданам», — сказала начальник отдела подготовки документов МФЦ Ирина Кучумова.

Помогающие гражданам волонтеры базируются в здании общественной палаты. Внутри коробок — продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты — а вместе это еще одно доказательство общей сплоченности. Герои здесь все: и тот, кто это купил, и тот, кто это раздаст.

«Это время показало, что у нас есть большое количество благодетелей. Это люди, которые что-то от себя вносят в общий котел для тех, кто нуждается. У нас есть примеры, когда заправки предоставляют бензин волонтерам, есть люди, которые изготавливают и передают маски», — отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

Ответственные врачи, стойкие водители и щедрые предприниматели. Встать в один ряд с этими героями сейчас может каждый, ведь большая беда — это еще и время добрых поступков.