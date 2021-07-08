Подмосковных бизнесменов пригласили оценить предпринимательский климат в регионе

Предприниматели могут онлайн оценить бизнес-климат в Подмосковье. Их пригласили пройти опрос на портале invest.mosreg.ru.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, бизнесмены смогут указать на проблемные места и помочь улучшить отрасль.

Мы приглашаем наших бизнесменов высказать точки зрения. Важно знать, в чем заключаются самые острые моменты ведения бизнеса у нас в Подмосковье Екатерина Зиновьева.

По ее словам, опрос сориентирует министерство и позволит понять, какие вопросы требуют самых быстрых решений.

«Нам важно увидеть объективную картину про жизнь малого бизнеса в городских округах в режиме реального времени», — сказала Зиновьева.

Опрос разместили на инвестиционном портале Подмосковья. Он доступен по ссылке.