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    08 июля 2021, 14:34

    Подмосковных бизнесменов пригласили оценить предпринимательский климат в регионе

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Предприниматели могут онлайн оценить бизнес-климат в Подмосковье. Их пригласили пройти опрос на портале invest.mosreg.ru.

    Подмосковных бизнесменов пригласили оценить предпринимательский климат в регионе | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, бизнесмены смогут указать на проблемные места и помочь улучшить отрасль.

    Мы приглашаем наших бизнесменов высказать точки зрения. Важно знать, в чем заключаются самые острые моменты ведения бизнеса у нас в Подмосковье

    Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, опрос сориентирует министерство и позволит понять, какие вопросы требуют самых быстрых решений.

    «Нам важно увидеть объективную картину про жизнь малого бизнеса в городских округах в режиме реального времени», — сказала Зиновьева.

    Опрос разместили на инвестиционном портале Подмосковья. Он доступен по ссылке.