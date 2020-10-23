Подмосковных бизнесменов пригласили на цикл из 9 бесплатных обучающих программ

Для предпринимателей из Подмосковья запустили цикл образовательных программ. Они подойдут бизнесменам и тем, кто еще лишь планирует открыть свое дело. Учеба начнется с 29 октября. Все девять программ бесплатные.

Проект запускают областной Мининвест, Сбербанк, центры «Мой бизнес», платформа «Деловая среда», Агентство инвестиционного развития Московской области.

Первая программа «Пять точек роста» начнется уже 29 октября, а зарегистрироваться можно будет по ссылке.

Знаниями и опытом поделятся состоявшиеся предприниматели. Они расскажут, как развить бизнес, и научат участников:

• управлять финансовым риском;

• формировать сильную команду;

• строить прибыльный отдел продаж;

• находить клиентов в интернете;

• продвигать дело в социальных сетях.

Министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что проект уникальный. Она рассказала, что учеба пройдет онлайн, а это поможет сохранить время.

Предприниматели могут получить бизнес-образование, вывести свое дело на новый уровень, добиться лучших результатов, при этом не вкладываясь в это финансово Екатерина Зиновьева.

Бизнесмены смогут присоединяться к тренингам или семинарам, не отрываясь от дел. А это, по словам Зиновьевой, «очень удобно, ведь время для предпринимателей — самое ценное». Кроме того, образовательные программы помогут найти новых партнеров и единомышленников.

Программа «Пять точек роста» продлится до 7 декабря. Найти все сведения о ней можно на сайте.