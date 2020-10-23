Подмосковных бизнесменов пригласили на цикл из 9 бесплатных обучающих программ
Проект запускают областной Мининвест, Сбербанк, центры «Мой бизнес», платформа «Деловая среда», Агентство инвестиционного развития Московской области.
Первая программа «Пять точек роста» начнется уже 29 октября, а зарегистрироваться можно будет по ссылке.
Знаниями и опытом поделятся состоявшиеся предприниматели. Они расскажут, как развить бизнес, и научат участников:
• управлять финансовым риском;
• формировать сильную команду;
• строить прибыльный отдел продаж;
• находить клиентов в интернете;
• продвигать дело в социальных сетях.
Министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что проект уникальный. Она рассказала, что учеба пройдет онлайн, а это поможет сохранить время.
Предприниматели могут получить бизнес-образование, вывести свое дело на новый уровень, добиться лучших результатов, при этом не вкладываясь в это финансовоЕкатерина Зиновьева.
Бизнесмены смогут присоединяться к тренингам или семинарам, не отрываясь от дел. А это, по словам Зиновьевой, «очень удобно, ведь время для предпринимателей — самое ценное». Кроме того, образовательные программы помогут найти новых партнеров и единомышленников.
Программа «Пять точек роста» продлится до 7 декабря. Найти все сведения о ней можно на сайте.