Бизнесменов Подмосковья пригласили на бесплатный онлайн-курс об управлении проектами

Программу запускают при участии областного Центра поддержки предпринимательства и платформы «Деловая среда». Спикерами станут ведущие эксперты методологии agile и предприниматели с уже устойчивым бизнесом. Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Мы приглашаем всех тех, кто хотел бы вывести свой бизнес на новый уровень и стать частью сообщества сильнейших предпринимателей Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что участникам проведут онлайн-вебинары. После обучения они смогут внедрить agile в свой бизнес и приступить к созданию востребованных продуктов.

Вместе с тем предпринимателей научат, как эффективно перейти на удаленную работу, сплотить команду и избежать конфликтов.

Зарегистрироваться на онлайн-курс и узнать подробности можно по ссылке. После обучения все участники получат сертификаты, а лучшие — подарки от организаторов.