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    06 ноября 2020, 09:49

    Бизнесменов Подмосковья пригласили на бесплатный онлайн-курс об управлении проектами

    Анастасия Аброськина

    Предпринимателей из Подмосковья пригласили пройти онлайн-курс «Гибкие технологии управления». Начнется он 9 ноября, обучение бесплатное. Бизнесмены узнают о современных способах управления и научатся выбирать подходящие технологии для развития своего дела.
    Бизнесменов Подмосковья пригласили на бесплатный онлайн-курс об управлении проектами

    Программу запускают при участии областного Центра поддержки предпринимательства и платформы «Деловая среда». Спикерами станут ведущие эксперты методологии agile и предприниматели с уже устойчивым бизнесом. Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

    Мы приглашаем всех тех, кто хотел бы вывести свой бизнес на новый уровень и стать частью сообщества сильнейших предпринимателей

    Екатерина Зиновьева.

    Она уточнила, что участникам проведут онлайн-вебинары. После обучения они смогут внедрить agile в свой бизнес и приступить к созданию востребованных продуктов.

    Вместе с тем предпринимателей научат, как эффективно перейти на удаленную работу, сплотить команду и избежать конфликтов.

    Зарегистрироваться на онлайн-курс и узнать подробности можно по ссылке. После обучения все участники получат сертификаты, а лучшие — подарки от организаторов.