Подмосковным бизнесменам помогут разобраться в особенностях работы с юристами

Подмосковным предпринимателям помогут разобраться в особенностях работы с юристами и адвокатами. С 13 по 27 ноября состоятся онлайн-встречи в формате круглого стола. Их проведет Агентство инвестиционного развития при поддержке областного Мининвеста.

Принять участие в обсуждениях бизнесмены могут бесплатно. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Рассмотрят ключевые вопросы юридической защиты предпринимателями всех своих прав, законных интересов в современных условиях. Бизнесмены узнают об особенностях работы с собственной юридической службой, а также с привлеченными юристами, адвокатами Екатерина Зиновьева.

Эксперты ответят на волнующие предпринимателей вопросы и проконсультируют их.

Онлайн-встречи проведут на разные темы:

• за и против при обращении за адвокатской помощью — 13 ноября, в 14:00;

• ошибки при подаче иска и формировании доказательной базы — 20 ноября, в 14:00;

• подводные камни в решении экономических, имущественных споров — 27 ноября, в 14:00.

Спикерами станут адвокат областной Адвокатской палаты Ринат Мещеров, член общественной организации «Деловые женщины России» Татьяна Яворская и действующий корпоративный юрист Ольга Лазарева.

Зарегистрироваться на онлайн-встречи предприниматели смогут по ссылке law-mosreg.ru.