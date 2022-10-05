Подмосковному бизнесу рассказали о новом сайте с бесплатным подбором ПО для предприятий | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 10:32 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковному бизнесу рассказали о новом сайте с бесплатным подбором ПО для предприятий Мининвест Подмосковья: предприятия смогут бесплатно подобрать ПО на новом сайте

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В России запустили новую платформу цифровых решений национального проекта под названием «Производительность труда». Она работает на платформе «эффективность.рф» и призвана помогать бизнесу без найма дорогих специалистов начать работы по цифровизации предприятий. Таким образом, получится перевести в автоматизированный режим множество рутинных процессов, улучшить контроль над производством и устойчивость компании.

На сайте можно на бесплатной основе пройти диагностику предприятий, пройти анкетирование и консультацию с экспертами. На таких консультациях можно определить уровень цифровой зрелости компании среди конкурентов отрасли, у которых похожий оборот и численность сотрудников.

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«Главная задача „эффективность.рф“ — сделать доступнее отечественное промышленное и инженерное ПО для российских предприятий. Речь идет не только о цене, но и о снижении зависимости от редких IT-компетенций сотрудников предприятий и сокращении сроков внедрения этого ПО. К примеру, срок подбора программного обеспечения сокращается с двух месяцев до двух дней благодаря платформе», — поясняет генеральный директор АНО «Цифровые технологии производительности» Павел Христенко.

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Воспользоваться новой платформой цифровых решений смогут предприятия, которые подходят по критериям национального проекта «Производительность труда». Это должна быть компания, оборот которой составляет больше 400 миллионов рублей из отраслей торговли, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности. Также доля иностранного участия в ней не должна быть больше 50%.

К концу 2024 года порядка 4000 компаний станут пользователями платформы. Сервисами «эффективность.рф» уже воспользовались более 250 организаций.

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