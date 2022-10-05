Бизнесменам Подмосковья рассказали, как связаться онлайн с органами контроля | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 15:52 Поделиться Telegram

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Viber Бизнесменам Подмосковья рассказали, как связаться онлайн с органами контроля

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С конца июля в рамках работы комплексного сервиса на региональном портале контрольно-надзорные органы Подмосковья успели обработать больше пяти тысяч заявок. С таким сообщением выступили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«С июля в проекте по оцифровке контрольно-надзорной деятельности участвуют 13 ведомств. Предприниматели Подмосковья могут в электронном виде обмениваться документами с контролирующими органами, направлять заявки через регпортал на консультации, профилактические визиты, самообследование. С помощью цифрового сервиса обработано более четырех тысяч входящих и исходящих документов», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

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Кроме того, бизнес подал больше 700 заявок на консультации надзорных органов. Сам сервис разместился на портале государственных услуг Подмосковья. Бизнесмены могут пользоваться им бесплатно, чтобы проводить документооборот с контрольными органами. Кроме того, есть возможность попасть на консультацию, провести самообследование. Все заявки обрабатываются уполномоченными ведомствами.

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В Московской области продолжают переводить все больше услуг в цифровой формат. Сейчас не выходя из дома можно заказать еду, такси, подарки близким и многое другое. Переводят в режим онлайн и государственные услуги. Подробнее об этом рассказал Андрей Воробьев.

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