Бизнесменам Подмосковья рассказали, где напрямую закупать антисептики
Сейчас в области приостановлена работа ряда организаций. Но компании, услуги или продукция которых социально значимы на фоне пандемии коронавируса, по-прежнему открыты. По постановлению губернатора Андрея Воробьева им необходимо соблюдать требования к санитарным нормам на производстве.
В Мининвесте составили список производителей антисептиков, масок и других средств защиты, чтобы предприниматели могли напрямую получить такие товары.
В области работают 16 производителей средств дезинфекции, выпускающие качественную сертифицированную продукцию, а также девять предприятий по производству масок и шесть компаний, делающих другие средства защитыВадим Хромовзаместитель председателя правительства Подмосковья.
Он уточнил, что некоторые из этих компаний уже перешли на усиленный режим работы.
Полный список предприятий с контактами разместили на сайте министерства в разделе «Документы».
Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии поддержки бизнеса в Подмосковье — 0150 или по электронной почте 0150@mosreg.ru.