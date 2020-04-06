Бизнесменам Подмосковья рассказали, где напрямую закупать антисептики

Из-за резко взлетевшего спроса на антисептики и маски некоторые предприятия Подмосковья столкнулись со сложностями в получении необходимого объема таких товаров. В Мининвесте рассказали, где можно напрямую приобрести средства защиты.

Сейчас в области приостановлена работа ряда организаций. Но компании, услуги или продукция которых социально значимы на фоне пандемии коронавируса, по-прежнему открыты. По постановлению губернатора Андрея Воробьева им необходимо соблюдать требования к санитарным нормам на производстве.

В Мининвесте составили список производителей антисептиков, масок и других средств защиты, чтобы предприниматели могли напрямую получить такие товары.

В области работают 16 производителей средств дезинфекции, выпускающие качественную сертифицированную продукцию, а также девять предприятий по производству масок и шесть компаний, делающих другие средства защиты Вадим Хромов заместитель председателя правительства Подмосковья.

Он уточнил, что некоторые из этих компаний уже перешли на усиленный режим работы.

Полный список предприятий с контактами разместили на сайте министерства в разделе «Документы».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии поддержки бизнеса в Подмосковье — 0150 или по электронной почте 0150@mosreg.ru.