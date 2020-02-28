Бизнесменам Подмосковья предложили компенсировать расходы из-за новой системы маркировки товаров

Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев предложил разработать механизм компенсации расходов для предпринимателей из-за обязательной маркировки товаров.

По мнению Владимира Головнева, компенсации позволят малому и среднему бизнесу перейти к системе маркировки товаров без проблем. Он направил разработанные предложения уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову.

Введение единой системы маркировки товаров происходит поэтапно. По-новому уже обозначают меховые изделия, табачную продукцию и лекарства. По мнению Владимира Головнева, из-за этого возникают риски для бизнеса.

«Среди них необходимость приобретения предпринимателями дополнительного оборудования, подключения к специализированным операторам. В некоторых случаях переобучение или найм новых сотрудников, маркировка остатков товаров, перестройка логистики. А это не предусмотренные дополнительные расходы. Малому и среднему предпринимательству необходим, как минимум, адаптационный период», — отметил бизнес-омбудсмен Подмосковья.

Он добавил, что из-за дополнительных расходов производителей и продавцов стоимость продукции увеличится. «Произойдет перераспределение рынка в сторону продукции крупных компаний и снижение конкуренции», — отметил Головнев.

За нарушение маркировки предприниматели несут как административную, так и уголовную ответственность. Штрафы — еще один фактор, который может оказать отрицательное влияние на бизнес, считает Головнев.

Бизнесмены часто обращаются к уполномоченному по защите прав предпринимателей Московской области и говорят о необходимости корректировки действующего законодательства.

Также Владимир Головнев предложил отсрочить отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентную спецсистему налогообложения (ПСН) для компаний, реализующих маркированную продукцию, до общей отмены в стране.

«Необходимо рассмотреть возможность разработки правового механизма возмещения государством выпадающих доходов бизнеса из налогооблагаемой базы предпринимателя в связи с введением маркировки. Сделать это нужно по аналогии с внедрением контрольно-кассовой техники, либо возместить 50% расходов на маркировку в виде прямой субсидии из средств Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства», — заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.