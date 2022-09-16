Бизнесменам из Пущина расскажут об актуальных мерах поддержки | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 17:08 Поделиться Telegram

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Viber Бизнесменам из Пущина расскажут об актуальных мерах поддержки

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В городском округе Пущино во вторник, 20 сентября, пройдет круглый стол для представителей локального бизнес-сообщества. Главной темой обсуждения станет то, как субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить меры поддержки в Московской области. Всех участников будут последовательно знакомить с действующими на федеральном уровне и на уровне региона мерами поддержки.

Кроме того, будет дана подробная информация о перечне услуг центров «Мой бизнес». При обращении туда можно воспользоваться разными способами государственной поддержки на разных уровнях, а также обсудить трудности, которые возникают в процессе работы. Специалисты будут отдельно работать над каждым обращением и помогать каждому предпринимателю решить возникшую у него проблему.

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Кроме того, предпринимателей из Пущино познакомят с сервисами и работой Центра поддержки предпринимательства, Регионального центра инжиниринга, расскажут о деятельности и программах Московского областного Фонда Микрофинансирования и инструментах содействия кредитованию субъектов МСП регионального Гарантийного Фонда.

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Еще одни важный вопрос, который хотели бы обсудить бизнесмены — как правильно подавать документы, чтобы получить финансовую поддержку. На круглом столе будет обсуждаться регламент подачи документов, которые нужны для получения субсидий и грантов. Само мероприятие состоится в конференц-зале администрации Пущина на улице Строителей, дом 18А. Стать участником можно после предварительной регистрации по телефону: +7 (4967) 73-28-13.

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