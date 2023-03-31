Подмосковье 31 марта 2023, 19:03 Бизнесмен из Одинцова обратился к прокурору Подмосковья в связи с необоснованными проверками полиции Публичное достояние

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Предпринимательница из Подмосковья борется с несправедливостью со стороны полицейских. По словам Ольги Селезневой, два раза в этом году в технический центр ворвались сотрудники полиции без объяснения причин. Ольга не нашла другого выхода, кроме как идти напрямую к прокурору Московской области и уполномоченному по защите прав предпринимателей.

«Я предприниматель, работаю уже 25 лет. Я согласна, что бизнес невозможно вести без нарушений, это всегда работа над ошибками. Но когда люди с ноги открывают твою дверь, врываются в раздевалки и копаются в личных вещах, это просто ни в какие рамки не лезет», — рассказала Ольга Селезнева.

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При внезапных проверках 28 февраля и 16 марта сотрудники не показали никаких документов на обыск или на внеплановую проверку, Ольга элементарно не увидела даже их удостоверений.

«Для нас для всех это был шок. Сотрудники полиции проникли в тот момент, когда оказывалась мойка клиентам, были даже родители с детьми. У нас есть видео, на котором они врываются и ребенок просто начинает лихорадочно бегать. У нас на территории два спортивных клуба, а 28-го числа сотрудники имели при себе оружие», — сообщила Селезнева.

Догадки, почему это случилось, все же есть, но только по слухам. Одна из посетительниц технического центра 9 декабря поскользнулась и упала. Девушка сразу начала требовать у сотрудников личного водителя, чтобы добраться до дома, при этом в больницу ехать отказывалась. В итоге, по словам Ольги, спустя какое-то время она написала на фирму заявление в полицию.

«Я не видела это заявление, это все было сказано по слухам», — поделилась Ольга.

Ольга обратилась к прокурору Московской области и уполномоченному по защите прав предпринимателей.

«Мы бесспорно со всем этим разберемся, ваше волнение мы понимаем и разделяем. Свяжитесь с одинцовским прокурором, чтобы он погрузился в эту проблематику и чтобы был готов мне после обеда доложить», — сказал прокурор Московской области Сергей Забатурин во время встречи с предпринимателями.

Ольга оказалась не одна, на прием пришло множество предпринимателей, которые столкнулись с разного рода несправедливостями — у кого-то забрали бизнес, кого-то преследуют, кто-то борется с бездействием судебных приставов.

«Знать, слышать, понимать, какие проблемы беспокоят предпринимателей Подмосковья, — это наша задача. И как мне представляется, нам на этих приемах удается этого добиться», — сказал Сергей Забатурин.

Почти три года Сергей Забатурин и Владимир Головнев помогают предпринимателям. Подобные приемы проходят регулярно. После личного общения проходит общая встреча, где жители Подмосковья разбирают правовые вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый план поддержки бизнеса в регионе.

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