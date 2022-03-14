В Подмосковье вводят мораторий на все плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год

Мораторий на все плановые проверки малого и среднего бизнеса в Московской области будет действовать весь 2022 год. Об этом заявила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Прежде всего, на уровне России принят первый пакет антикризисных мер поддержки. Первый блок касается снижения административной нагрузки на бизнес. Первое — это мораторий на все плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. У нас под эту меру попадают все наши субъекты малого и среднего предпринимательства, а это 398 тысяч компаний», — пояснила она.

Зиновьева указала на изменения в КоАП в связи с новыми правилами. Их суть, по словам, состоит в вынесении предупреждения вместо штрафа за первое нарушение без угрозы или причинения вреда.

«Одна проверка — один штраф, одна санкция. Раньше санкция налагалась как на само юридическое лицо, так и на его директора», — пояснила Зиновьева.

По ее мнению, сейчас очень важно, с учетом большой доли малого и среднего бизнеса в российской экономике снизить штраф для малых предприятий. «Сейчас такой штраф будет практически приравнен к ИП», — отметила она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на, то что одной из главных задач на сегодня является реализация государственных и муниципальных программ. По словам Воробьева, все мероприятия, связанные с работами по инфраструктуре, капитальному строительству, ремонту, развитию территорий заложены в региональном и муниципальном бюджетах.