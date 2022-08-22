Бизнес-выставка в поддержку предпринимателей прошла в Королеве

Больше 20 подмосковных предпринимателей смогли представить собственную продукцию на выставке под названием «Открытый город». Она состоялась на территории городского округа Королев. Организаторами выступили центр «Мой бизнес», Торгово-промышленная палата и администрация города Королев.

Как отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, к текущему моменту на территории Подмосковья действуют примерно 400 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Задача Мининвеста — оказывать всестороннюю поддержку бизнесу. Одним из таких инструментов является центр „Мой бизнес“, созданный в рамках национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“. Здесь представителям бизнеса доступен целый ряд услуг, от открытия своего дела до маркетинговых услуг и подбора персонала», — сказала Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что только в этом году при поддержке центра «Мой бизнес» в Подмосковье было открыто более полутора тысяч новых ИП и ООО.

На выставке «Открытый город» свою продукцию представили «Ферма Ляшенко С. Н.», компания «Калиниградхлеб», Pekan Market, Школа единоборств «Авангард», Школа спортивной гимнастики Андрея Перевозникова, школа «Смарт скул», Центр подготовки супергероев «Super дети», Детский клуб «Головастик» и другие. Многие из этих компаний уже получили региональные меры поддержки.

Гостям мероприятия представили обширную развлекательную программу. Для них прошли многочисленные мастер-классы, программы с анимацией, выступления. Кроме того, у каждого была возможность приобрести понравившуюся продукцию подмосковных производителей.