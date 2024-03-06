Подмосковье 06 марта 2024, 21:01 Бизнес-тренер в Наро-Фоминске провел коуч-сессию для педагогов Подмосковья Unsplash

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В Наро-Фоминске прошло знаковое мероприятие для педагогического сообщества Подмосковья — юбилейный «методический автобус», организованный на основе наработок педагогического клуба «Профессионал». Одним из самых ожидаемых пунктов программы стала коуч-сессия от известного бизнес-тренера и психолога Дениса Кузнецова, руководителя объединения управленческих команд «Лига Лидеров».

Коуч поделился с участниками встречи своими наработками и методиками по формированию эффективных команд и развитию лидерских качеств в профессиональном сообществе. Особое внимание уделили вопросам корпоративной культуры в образовательных учреждениях, ее значению для мотивации и развития педагогического коллектива.

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Помимо этого на мероприятии зачитали докладов, провели несколько презентаций и открытых уроков.

Как отметили участники, обмен опытом и новые знания, полученные в ходе «методического автобуса», станут основой для дальнейшего развития образовательного сообщества Подмосковья.

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