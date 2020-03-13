Бизнес-сообщество Подмосковья растет. Число самозанятых превысило 79 тысяч

Жители Подмосковья все чаще открывают свой бизнес и становятся индивидуальными предпринимателями. Сегодня число замозанятых граждан превысило 79 тысяч.

Одновременно с этим в области, благодаря региональной помощи, растут и развиваются предприятия. Их владельцы стали активнее применять субсидии для приобретения оборудования и возмещения лизинговых затрат.

Самозанятые граждане Подмосковья могут получить поддержку на всех этапах открытия бизнеса. Для этого в области существуют различные механизмы. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

«Создание комфортных условий для ведения бизнеса — это не только поддержка крупных производств, но и внимание к тем, кто только начинает свое дело. Для самозанятых важна помощь в поиске клиентов. Если предприниматель продолжает развиваться, мы поможем в поиске помещения, земельного участка или в вопросе о подключении к коммуникациям. Также можно получить субсидии», — сказала она.

Кроме того, для продвижения продукции начинающих предпринимателей в Московской области проводят ярмарки. Там бизнесмены могут представить свои товары и найти клиентов.

Стать самозанятым просто: для начала можно зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Любой предприниматель, инвестор или руководитель предприятия, расположенного на территории Подмосковья, может задать вопросы, получить консультацию и поддержку по короткому номеру 0150 или оставить заявку на интернет-портале.