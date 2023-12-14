Подмосковье 14 декабря 2023, 09:37 Бизнес-семинар для школьников провели в Наро-Фоминске Unsplash

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Семинар по управлению сетевыми проектами прошел для школьников в Наро-Фоминске. Ребят знакомят с работой налоговой системы, бизнес-стратегиями и прочим в рамках взаимодействия с вузами и предприятиями округа.

Предпринимательские классы работают на базе школы № 4. Детей знакомят со SWOT-анализом, бенчмаркингом, морфологическими матрицами, основами финансовой грамотности и налогообложения.

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Участие в школьном семинаре приняла делегация педагогов из Красноярского края. Сибиряки приехали познакомиться с технологиями управления сетевыми проектами в сфере образования.

«Дети становятся предпринимателями уже сейчас. Будет он в бизнесе или не будет — не важно, но важно качество, которое развивается у него уже сейчас: критическое мышление, креативное, умение ставить цели, умение понять и решить проблему. Это хороший инструмент для будущей жизни», — отметила директор Красноярской школы № 159 Татьяна Жихарева.

В Наро-Фоминске успешно работают уже шесть предпринимательских классов. Есть и агротехнические классы, ученики которых проходят практику в полях и фермах. Ребята посещают с экскурсиями ведущие предприятия и профильные вузы.

«Мы выстраиваем в своем округе экосистему кадрового партнерства и уверены, что она поможет повысить качество образования. Школе нужно выходить за свои стены, привлекать интересных партнеров и погружать детей в контекст реалий, чтобы обучение было более практическим», — сказала директор учебно-методического центра Наро-Фоминского городского округа Ольга Чернилевская.

Семинар завершили встречей в формате круглого стола. Гости обсудили со спикерами темы взаимодействия школ с Торгово-промышленной палатой округа, предпринимательским сообществом и Фондом развития интернет-инициатив.

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