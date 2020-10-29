Бизнесменов Подмосковья поддерживают по программе «3 по 50». Это поможет пережить пандемию

Глава региона рассказал, что необходимо сделать так, чтобы в Московской области продолжали работать производства.

Нам очень важно, чтобы экономика дышала, чтобы рабочие места сохранялись, чтобы производства работали. Да, сложный этап, но мы научились его проходить Андрей Воробьев.

В Подмосковье есть отдаленные от столицы территории. Для них действует программа с условным названием «3 по 50». Предприятие должно соблюсти три критерия: создать не менее 50 рабочих мест, инвестировать 50 или больше миллионов рублей, к тому же как минимум 50% работников должны быть жителями Подмосковья.

«Если у тебя больше 50 миллионов инвестиции, если 50% жителей территории работают у тебя и, соответственно, рабочих мест больше 50 — ты можешь получить серьезную поддержку», — уточнил Воробьев.

Если организация выполняет условия, то получает целый пакет мер поддержки. Например, снижение налога на прибыль вдвое или аренду участка без торгов.

По словам Воробьева, открытие новых производств в отдаленных муниципалитетах — стратегическая задача. «Поэтому мы по-прежнему ищем инвесторов. Очень рассчитываем, что наша экономика возобновит рост», — добавил он.

Всего на данный момент в Подмосковье выявили 85 762 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1586 человек. Выздоровели и выписались из больниц 63 825 человек.