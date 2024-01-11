Подмосковье 11 января 2024, 17:29 Бизнес Подмосковья привлек более 20 миллиардов рублей при поддержке гарантийного фонда за год Unsplash

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Предприниматели Московской области привлекли финансирование в размере 20,1 миллиарда рублей в 2023 году. Сделать это удалось благодаря поручительству Московского областного гарантийного фонда.

«В 2023 году бизнесу выдано 992 поручительства на общую сумму 9,2 миллиарда рублей», — подчеркнула заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Отмечается, что поручительство при нехватке залогового обеспечения является одним из самых востребованных инструментов у представителей бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

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