Подмосковье 15 марта 2023, 12:23 Вебинар о госзакупках пройдет для предпринимателей Подмосковья 16 марта

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Бесплатный вебинар о госзакупках пройдет для предпринимателей Подмосковья 16 марта. Им расскажут о преимуществах и требованиях к участию в них.

Владельцам бизнеса также расскажут о том, где искать госзакупки и как правильно оценить свои шансы на успех. Они получат пошаговый алгоритм действий, который поможет получать крупные заказы.

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Спикером встречи станет дипломированный эксперт по госзакупкам, преподаватель РАНХиГС и «Сколково», директор компании «Бизнес Эксперт» Олеся Добротина.

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Организаторами станут центр «Мой бизнес» и банк «Уралсиб». Пройти регистрацию на встречу можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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