Подмосковье 19 июня 2023, 15:04 Предприниматели Подмосковья подали почти 250 заявок на получение субсидий Unsplash

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Конкурсы на получение сразу трех видов поддержки стартовали в Подмосковье с 1 июня. Заявки на участие подали уже 248 предпринимателей региона.

«Сейчас проходят конкурсы по трем программам — это субсидии на покупку и лизинг оборудования для бизнеса, работающего по франшизе, и при выходе на маркетплейсы. Суммарно предприниматели Московской области уже подали 248 заявок», — говорит министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Самой востребованной стала программа по возмещению части затрат на оборудование — этой мерой поддержки хотели бы воспользоваться 184 конкурсанта. Заявки еще можно подавать до конца июня. Что касается субсидии на развитие бизнеса по франшизе и выход на маркетплейсы, здесь заявки будут приниматься вплоть до конца года.

С правилами участия в конкурсах можно ознакомиться онлайн на портале госуслуг Подмосковья – РПГУ.

Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.