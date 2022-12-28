Подмосковье 28 декабря 2022, 12:58 Бизнес Подмосковья оформил льготные кредиты почти на 7 миллиардов рублей за полгода

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С середины июля этого года для бизнеса обновлены программы льготного оборотного и инвестиционного кредитования. Как сообщает главное управление Банка России по ЦФО, предприниматели Подмосковья с начала действия новых условий получили кредитов на 6,8 миллиарда рублей.

Бизнесменам Московского региона к началу декабря по льготной программе оборотного кредитования одобрили 7,4 миллиарда рублей, 0,6 миллиарда из которых уже получили предприниматели Подмосковья.

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За период действия новых условий по программе инвестиционного кредитования предпринимателям Москвы и Подмосковья одобрили кредиты на 21,9 миллиарда рублей. Представители МСП, включая ИП, в Московской области уже получили 6,2 миллиарда рублей.

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Отмечается, что с 16 ноября текущего года в программу внесли изменения: добавили подакцизные ОКВЭДы для кредитов до 50 миллионов рублей, разрешили участвовать в программе магазинам и заправкам, а также расширили цели кредитования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о востребованности льгот и кредитных каникул для бизнеса в Подмосковье. По его словам, развитие малого и среднего бизнеса — одно из ключевых условий устойчивого развития экономики.

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