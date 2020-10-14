Бизнес подал заявки на строительство 41 объекта в Подмосковье

В Министерстве жилищной политики региона уточнили, что в сегменте крупного бизнеса разрабатываются восемь производственных корпусов сельскохозяйственного комплекса. Участок размером 608 гектаров находится в Одинцовском городском округе.

Также будет возведен спорткомплекс с гостиницей и подземной стоянкой на 1,3 гектара в Ленинском округе. Запланирован проект мясоперерабатывающего производства на два гектара в Солнечногорске, автозаправки на 16 рабочих мест, и проекты двух тепличных комплексов на 18 гектар в Мытищах.

Малый бизнес хочет построить торговый центр на 0,1 гектара в Ступине, в планах — многофункциональный центр на 0,9 гектара в Красногорске, склады на 0,6 гектара в Химках и на 0,25 гектара в Раменском округе и проекты гостиницы, кафе и офиса на 0,1 гектара.

Кроме того, на сопровождении проект магазина на 0,5 гектара в Солнечногорске.