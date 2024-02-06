Подмосковье 06 февраля 2024, 12:30 Бизнес-омбудсмены Подмосковья и Ханты-Мансийского округа подписали договор о сотрудничестве Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев подписал договор о сотрудничестве со своей коллегой из Ханты-Мансийского автономного округа Ириной Каск. Омбудсмены договорились вместе работать над улучшением бизнес-климата в своих регионах.

«Межрегиональное взаимодействие — важная составляющая нашей работы. Обмен опытом позволяет находить более эффективные пути решения возникающих у бизнеса вопросов. С Ириной Каск мы рассчитываем на системной основе разрабатывать предложения по формированию благоприятного предпринимательского климата в наших регионах», — прокомментировал Владимир Головнев.

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Бизнес-омбудсмены обменялись мнениями по текущей ситуации в бизнесе. Головнев рассказал о созданной в Подмосковье уникальной сети общественных приемных в городских округах, о практике досудебного урегулирования споров и взаимодействии с предпринимательским сообществами.

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