Бизнес-омбудсмен рассказал, как в Подмосковье проводят проверки предпринимателей

В интервью «360» Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассказал, как в регионе проводятся плановые проверки бизнеса, а также как работают такие важные для предпринимателей инструменты, как «профилактические визиты» и «самообследование».

В интервью телеканалу «360» Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассказал, как в регионе проводятся плановые проверки бизнеса, а также как работают такие важные для предпринимателей инструменты, как «профилактические визиты» и «самообследование».

«Бизнес, безусловно, приветствует запрет на проведение до конца 2022 года плановых проверок. Количество обращений, поступающих ко мне, с жалобами на контрольно-надзорные органы в последние два года не превышает 4,7%. Кроме того, вступивший в силу год назад Закон о контроле и надзоре (248-ФЗ) полностью перестроил работу самих контролеров, действия которых теперь преимущественно направлены на профилактику правонарушений, а не на вынесение штрафов», — Рассказал бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

При этом он отметил, что ни в коем случае нельзя отменять санитарно-эпидемиологические, ветеринарные и пожарные проверки, а также мероприятия по надзору в области промышленной безопасности.

По его словам, чтобы избежать проверок, нужно в первую очередь соблюдать все правила. Для этого есть возможность использовать цифровой сервис, который разработан на базе РПГУ и заказать там консультацию, профилактический визит. Можно также пройти самообследование, которое избавит от будущих проверок.

Профилактический визит — это просто беседа с работником контролирующего органа, инспектор в ней рассказывает обо всех обязательных требованиях и о сути проверок. Он может провести осмотр и сказать, какие нарушения нужно устранить в первую очередь. Такую услугу можно получить на портале РГПУ, причем, рекомендации можно получить практически в любую дату и в удобном формате. При этом инспектор не выдает предписаний о нарушениях и не может наложить штраф.

Можно пройти проверку и самостоятельно. Самообследование — это очень удобная возможность для многих предпринимателей. Там нужно будет самостоятельно пройти электронные чек-листы с мобильного телефона и направить их в надзорные органы без непосредственного визита инспектора.

Подмосковье — один из первых регионов, где контрольно-надзорная деятельность постепенно переходит в онлайн-формат. Пока новшество осваивается с осторожностью, однако специалисты призывают не опасаться — все очень удобно, легко и быстро.