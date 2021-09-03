Бизнес-омбудсмен провел встречу с предпринимателями в Подмосковье

Бизнесмены Егорьевска встретились с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимиром Головневым. Они обсудили вопрос проверки бизнеса после вступления в силу нового закона о госконтроле.

По словам Головнева, проверки нужны для выявления нечестных предпринимателей. При этом он отметил, что административного давления на бизнес и так много, поэтому его нужно снижать. Новый закон приняли, чтобы количество штрафов и запретов не было критерием успешной работы надзорных органов. Лучше всего сместить акцент на профилактику нарушений.

Согласно новому закону, контролеры могут сообщать бизнесу о своих мероприятиях и решениях через госуслуги. Головнев подчеркнул, что невозможно регламентировать отношения предпринимателей и проверяющих за один раз. Поэтому закон о госконтроле продолжают дорабатывать.

«Мы рассматриваем любой орган, который занимается проверками, как сервисный орган. Сегодня проверяющий должен сначала подсказать, что нужно исправить, дать разумный промежуток времени. А потом прийти и проверить. Если увидит рецидив, тогда наказывать предприятие. Мы понимаем, те штрафы, которые сегодня есть по законодательству, они избыточны», — сказал уполномоченный по защите прав бизнесменов.

Он добавил, что в Подмосковье есть развитая сеть общественных защитников прав бизнесменов. Головнев призвал предпринимателей обращаться к этим представителям при любых нарушениях законных прав.

За восемь месяцев 2021 года от подмосковных бизнесменов поступило более 1,5 тысячи обращений. Чаще всего предприниматели жаловались на нарушения в сфере земельно-имущественных отношений, на действия правоохранителей, несвоевременную оплату по исполненным государственным и муниципальным контрактам.