Бизнес-омбудсмен поможет фирме из Балашихи получить разрешение на реконструкцию здания | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 12:28 Бизнес-омбудсмен поможет фирме из Балашихи получить разрешение на реконструкцию здания

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Недавно к уполномоченному обратилась фирма, которая занимается предпринимательством на территории Балашихи. Представитель рассказал о том, что компании не один раз отказывали в разрешении на реконструкцию одного из ее производственных зданий. Предполагается, что нужно для таких работ сначала соорудить перекрытие, которое будет располагаться по горизонтали, чтобы там была бытовка для сотрудников.

Из документов, которые обосновывают отказ, Уполномоченный решил, что требования к собранным бумагам в этом случае просто избыточные. Для рассмотрения этой ситуации была создана специальная рабочая группа Экспертного совета. В нем принимали участие представители Министерства жилищной политики.

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В ходе дискуссии Министерство заявило о том, что не было избыточных требований и таких намерений. Он пояснил, что нужно явным образом указать в проекте основания для выбранных архитектурных решений.

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В итоге Уполномоченному было дано поручение на полное сопровождение заявителя до тех пор, пока разрешение на строительство все-таки не будет получено. Уже уточнили сроки подачи обновленного заявления.