Бизнес-омбудсмен помог владельцу ресторана из Подольска открыть летнюю веранду

Предприниматель из Подольска обратился к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу с желанием открыть летнюю веранду в историческом центре города. Ранее он обращался в другие ведомства, но получить разрешение так и не смог.

Бизнесмен из Подольска захотел открыть летнюю веранду из-за особенно жаркого лета, но обращение в разные инстанции не дало результатов. Решить проблему помог уполномоченный. Он подключил к работе руководителя общественной приемной округа Александру Цветкову, который встретился с замглавы Подольска Иваном Шляхтиным. По итогам переговоров на проспекте Ленина заработала уютная летняя веранда ресторана.

Всего с начала года бизнес-омбудсмен Подмосковья получил свыше 80 обращений из Подольска. Большинство из них касалось задолженностей по муниципальным контрактам и профилактике проверок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что рынки региона приведут к современному стандарту. Об этом он заявил во время посещения Подольска.