Подмосковье 28 ноября 2022, 19:56 Бизнес-омбудсмен помог вернуть долг предпринимателю из Солнечногорска

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В Подмосковье, в Солнечногорске, после вмешательства уполномоченного по защите прав предпринимателей Владимира Головнева удалось помочь бизнесмену получить деньги, которые причитались ему по решению арбитража.

Еще 15 апреля этого года арбитражный суд вынес решение в пользу предпринимателя. Было решено взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск» задолженность по оплату работ в размере 4 010 825 рублей 88 копеек, неустойки по состоянию на 15.11.2021 в размере 113 305 рублей 83 копейки.

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В этом месяце, 6 ноября, предприниматель решил обратиться у уполномоченному с жалобой. Уполномоченный обратился с запросом о том, чтобы ему были предоставлены все сведения, почему оплата долга была задержана.

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Буквально в тот же день все средства поступили на счет предпринимателя, вопрос был моментально решен.