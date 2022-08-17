Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю из Ступина избежать незаконного взыскания долгов

Предприниматель из Ступина столкнулся с незаконным взысканием долга за вывоз мусора. Решить проблему удалось после обращения к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу. Позицию удалось успешно отстоять в суде и отменить иск о неуплате.

Организация заключила договор на вывоз мусора с региональным оператором. Предприниматель просил пересмотреть тариф, ссылаясь на то, что объем отходов от продажи тканей, которой занимается компания, нельзя сравнивать с отходами продуктового магазина.

После обращения к уполномоченному выяснилось, что оператор подготовил дополнительное соглашение о вывозе отходов, но стоимость при этом выросла в шесть раз. При этом мусор сотрудники не забирали, поэтому бизнесмен заключил договор с другой организацией.

Спустя два года оператор решил привлечь предпринимателя к ответственности и взыскать задолженность. Третьим лицом в деле выступил уполномоченный, который смог доказать правоту подопечного. Владимир Головнев отметил, что такие ситуации не редки.

«Совместно с Мособлдумой и Министерством ЖКХ мы ищем варианты этой системной проблемы, чтобы бизнес как можно реже сталкивался с подобными ситуациями в будущем», — отметил он.

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