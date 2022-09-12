Бизнес-омбудсмен помог фирме из Одинцова вернуть изъятый грузовик | 360°

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Бизнес-омбудсмен помог фирме из Одинцова вернуть изъятый грузовик

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Предприниматель из Одинцова лишился грузового автомобиля по итогам процессуальной проверки. Он рассказал, что полицейские нарушили требования закона, и обратился за помощью к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу.

Предприятие из Одинцова занимается сбором отходов, рассказали в пресс-службе уполномоченного. Полиция изъяла автомобиль «МАЗ» из-за того, что компания оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Во время изъятия были нарушены требования Уголовно-процессуального кодекса, а именно: в составления протоколов, освидетельствовании и порядке осмотра. Произошедшее парализовало деятельность организации.

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Уполномоченный по правам предпринимателей направил обращение в управление МВД, и полиция вернула машину предпринимателю.

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Ранее по поручению губернатора Андрея Воробьева в Коломне установили баки для мусора. Об этом попросили местные жители.

Одинцово

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