Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю из Истры не попасть в черный список | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 14:51 Поделиться Telegram

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Viber Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю из Истры не попасть в черный список

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Подрядчик, находившийся в шаге от включения в реестр недобросовестных, обратился за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу. Он помог ИП сохранить деловую репутацию и получить деньги за выполненную работу.

В июне индивидуальный предприниматель, проводивший в рамках муниципального контракта работы по отделке фасада и цоколя одной из школ городского округа Истра, столкнулся с проблемой. Несмотря на то, что бизнесмен сам неоднократно инициировал приемку промежуточных этапов хода отделки, заказчик от этого уклонялся. А когда предприниматель выполнил работы досрочно, тот вообще отказался подписывать акты выполненных работ, мотивировав это тем, что при ремонте был применен утеплитель, не соответствующий контракту.

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Расторжение контракта по инициативе заказчика грозило бизнесмену включением сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков. За защитой своих прав и законных интересов он обратился к бизнес-омбудсмену Московской области Владимиру Головневу. Изучив документы, юрист пришел к выводу, что заказчик нарушает требование закона.

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На заседании комиссии, где рассматривался вопрос о включении истринского подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, представитель Головнева доказал, что основания для такого шага отсутствуют. Таким образом, ИП сохранил свою деловую репутацию и сможет работать дальше.

«В настоящее время работа бизнеса в сфере госзаказов — прекрасный трамплин в будущее. Однако если заказчик чинит препятствия бизнесу, возникает некий эффект домино. Например, если по надуманным признакам отправить предпринимателя в реестр недобросовестных, два года он не сможет принимать участие в торгах. А это серьезно бьет по карману малый и средний бизнес. Поэтому важно соблюдать баланс интересов», — объяснил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка бизнеса — одна из приоритетных задач. В Подмосковье запустят три новые программы. Предпринимателям возместят затраты на инженерную инфраструктуру, субсидируют покупку оборудования и проценты по кредитам на пополнение оборотных средств.

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