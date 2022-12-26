Подмосковье 26 декабря 2022, 19:28 Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю из Домодедова решить вопрос аренды помещения

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог бизнесмену из Домодедова продлить договор аренды. В начале 2022 года, предприниматель получил уведомление о том, что муниципальная администрация расторгает с ним договор аренды помещения.

Бизнесмен арендовал в Домодедове нежилое помещение под фотоателье почти 40 лет. В 2008 году он заключил с администрацией округа договор бессрочной аренды, однако, в текущем году местное управление приняло решение об использовании данного помещения для муниципальных нужд.

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Предприниматель направил в администрацию обращение о преимущественном праве выкупа объекта, ввиду длительного срока его аренды, но получил отказ. Арендатор обратился за помощью к бизнес-омбудсмену Владимиру Головневу.

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье установил, что указанное помещение еще в 2018 году было включено в перечень государственного или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Таким образом, уполномоченный орган должен заключить договор на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества, принять решение об условиях приватизации и направить заявителю проект договора купли-продажи.

На данный момент продлен срок действия договора аренды. Сейчас фотоателье предпринимателя продолжает работать на прежнем месте.

В мае губернатор Андрей Воробьев анонсировал новую меру поддержки предпринимателей Подмосковья — помощь старта бизнеса по франшизе. В частности, власти Московской области объявили о запуске субсидии на оплату расходов, которые несет бизнесмен, чтобы начать этот бизнес.

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